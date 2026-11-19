Soitec s'envole de 12,7% à 110 EUR et caracole ainsi loin en tête du SBF 120 à Paris, entouré au lendemain de la publication de ses résultats semestriels, accompagnés de perspectives très encourageantes, portées en particulier par l'accélération de la demande en Photonics-SOI.

Au titre du 1er semestre de son exercice 2027, Soitec a essuyé une perte de 45 MEUR, mais son EBITDA a atteint 103 MEUR, contre 79 MEUR au 1er semestre 2026. La marge d'EBITDA s'est ainsi établie à 32,5% du chiffre d'affaires, contre 34,1% au 1er semestre 2026.

Le chiffre d'affaires du 1er semestre 2027 s'est établi à 317 MEUR, en hausse de 39% à périmètre et taux de change constants ( 37% en données publiées). Le chiffre d'affaires de Photonics-SOI a atteint environ 125 MUSD, contre environ 50 MUSD au 1er semestre 2026.

Sur le seul 2e trimestre, et conformément aux prévisions revues à la hausse en septembre 2026, le chiffre d'affaires de Soitec a progressé de 50% à périmètre et taux de change constants, pour atteindre 204 MEUR ( 46% en données publiées).

"Cette performance est portée par l'accélération de la demande en Photonics-SOI, les centres de données dédiés à l'IA adoptant de plus en plus rapidement les interconnexions optiques, ainsi que par la progression continue du POI pour les filtres avancés de smartphones", explique le directeur général, Laurent Rémont.

L'entreprise, basée à Bernin, prévoit pour son exercice 2027 un chiffre d'affaires en hausse d'environ 40% à taux de change et périmètre constants, contre 592 MEUR un an plus tôt. Les analystes tablaient en moyenne sur 750 MEUR, selon un sondage réalisé par le groupe.

Le taux de marge brute de l'exercice 2027 est attendu légèrement supérieur à 30%, le 2e semestre 2027 devant principalement être affecté par une hausse ponctuelle des coûts de production liée à l'adaptation de l'outil industriel pour accroître la capacité de production de Photonics-SOI.

Jefferies salue une marge brute bien meilleure que prévu

Si le chiffre d'affaires de Soitec au 2e trimestre est ressorti conforme aux attentes, Jefferies souligne que la marge brute du 1er semestre 2027 s'est établie à 33%, un niveau nettement supérieur à sa prévision de 18%.

"Cette bonne performance s'explique par des volumes plus élevés et un mix produits favorable, ainsi que par une diminution des dotations aux amortissements liée à l'allongement de la durée d'utilisation des équipements de 8 à 10 ans, afin de mieux refléter leur durée de vie réelle", explique le courtier.

Jefferies salue aussi l'objectif d'une croissance du chiffre d'affaires de 40% sur un an, tant au 3e trimestre que sur l'ensemble de l'exercice 2027, principalement portée par la forte progression de l'activité Photonics-SOI, dont les revenus devraient tripler pour atteindre 300 MUSD sur l'exercice.

"Le flux de trésorerie disponible (FCF) a atteint un niveau élevé de 236 MEUR au 1er semestre, mais devrait devenir fortement négatif au 2e semestre, en raison d'une augmentation des dépenses d'investissement et d'un paiement d'impôts", prévient-il cependant.

"Bien que la croissance de Photonics-SOI devrait rester soutenue au cours de l'année civile 2027, nous estimons que cette dynamique est déjà largement intégrée dans les cours", estime enfin Jefferies, qui maintient sa recommandation "sous-performance" et son objectif de cours de 98 EUR.