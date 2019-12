Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Soitec : enfonce 98 puis 93E, les 87E en vue Cercle Finance • 02/12/2019 à 17:56









(CercleFinance.com) - Soitec triple la mise à la baisse avec un nouveau décrochage de -4% (soit -20% en 5 séances) après plus de 120% de hausse en 11 mois (culmination a 117E): le titre retombe sur 92E. Le palier de soutien des 98,85E (c'est à dire l'ex-zénith du 1er juillet et 6 septembre) puis des 93E (ex-gap' du 10 octobre) sont définitivement enfoncés : le prochain support n'est autre que le plancher des 87E du 2 octobre dernier.

Valeurs associées SOITEC Euronext Paris -4.11%