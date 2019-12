Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Soitec : en baisse, un analyste reste à 'conserver' Cercle Finance • 03/12/2019 à 17:12









(CercleFinance.com) - Le titre Soitec recule ce mardi de -1,7%, alors que Deutsche Bank a confirmé ce matin son conseil de 'conserver' l'action, qui a perdu 20% en une semaine. Estimant qu'il s'agit d'un 'retour sur Terre', les analystes ont raboté leur objectif de cours de 92 à 88 euros. 'Deutsche' estime que les dernières publications du groupe matérialisent ses craintes quant à la soutenabilité de la croissance du FD-SOI, l'une des familles de substrats de Soitec. Pour les analystes, le marché était trop optimiste vis-à-vis du FD-SOI, d'autant qu'un seul client, Global Foundries, concentre 36% du chiffre d'affaires afférent, et que le concurrent TSMC se montre agressif sur les prix.

Valeurs associées SOITEC Euronext Paris +5.83%