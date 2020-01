Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Soitec : en baisse, les résultats déçoivent Cercle Finance • 22/01/2020 à 12:05









(CercleFinance.com) - Le titre du groupe Soitec recule ce mercredi de -10,7%, après des résultats trimestriels inférieurs aux attentes des analystes. Oddo BHF confirme malgré cela sa recommandation 'achat' sur celui-ci, ainsi que son objectif de cours de 120 euros, pointant tout de même un 'CA T3 2019/20 nettement inférieur à [ses] attentes', 'sans remise en cause des objectifs'. 'Malgré notre déception sur la dynamique au T3, le point clé est le maintien des objectifs par les dirigeants. Au regard de l'historique de volatilité du CA trimestriel et des impacts déjà pris en compte dans notre modèle de la révision à la baisse du budget de Capex annoncé en novembre dernier, nous maintenons nos prévisions de résultats à court, moyen et long terme. Quant à notre recommandation Achat sur la valeur, elle n'a pas lieu d'être modifiée, reposant essentiellement sur des effets d'annonces espérés à partir de mi-2020', explique le broker. 'Même si nous constatons une base de comparaison plus exigeante au T3, nous nous attendions à une bien meilleure performance (notre estimation: + 29%)', abondent les équipes de Berenberg, qui restent à l'achat sur la valeur avec un objectif de cours de 120 euros.

