Soitec : émission d'OCEANEs pour près de 325 ME

(CercleFinance.com) - Soitec annonce le lancement ce jour d'une émission d'obligations à option de conversion et/ou d'échange en actions ordinaires nouvelles ou existantes (OCEANEs) d'un montant nominal maximal d'environ 325 millions d'euros. Cette émission viendra à échéance le 1 octobre 2025 et sera réalisés par placement auprès d'investisseurs qualifiés. ' Le produit net de l'Émission donnera une flexibilité additionnelle des points de vue opérationnel et stratégique et permettrait de financer des potentielles opportunités de croissance ' indique le groupe. La valeur nominale par Obligation fera apparaître une prime comprise entre 40 % et 50 % par rapport au cours de référence de l'action Soitec sur le marché réglementé d'Euronext à Paris.

Valeurs associées SOITEC Euronext Paris -2.28%