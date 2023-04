Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Soitec : dévisse de -13% vers 131,3E information fournie par Cercle Finance • 27/04/2023 à 12:53









(CercleFinance.com) - Soitec dévisse de -13% vers 131,3E malgré la publication d'un chiffre d'affaires annuel record sur l'exercice 2022-2023 (à 1.089 millions d'euros, en hausse de 26%): c'est un scénario complètement inédit et qui s'expliquerait par le départ du DG adjoint.

Le titre retrace son plancher de la mi-février, le prochain objectif sera le plancher des 124E du 3/11/2023.





