Soitec: des analystes réitèrent leurs conseils sur le titre information fournie par Cercle Finance • 25/11/2022 à 14:38

(CercleFinance.com) - Soitec a annoncé mercredi un chiffre d'affaires consolidé du premier semestre de l'exercice 2022-2023 de 471 millions d'euros, en hausse de 26% en données publiées par rapport aux 373 millions d'euros réalisés au premier semestre 2021-2022. Le résultat net consolidé atteint 95 millions d'euros, soit une hausse de 28%.



Soitec continue d'anticiper pour l'exercice 2022-2023 une croissance de son chiffre d'affaires de l'ordre de 20% à périmètre et taux de change constants. Le groupe confirme également que sa marge d'EBITDA devrait atteindre environ 36% du chiffre d'affaires en 2022-2023.



Credit Suisse réaffirme son opinion 'surperformance' sur Soitec avec un objectif de cours ajusté de 272 à 275 euros, estimant que 'les inquiétudes à court terme devraient persister', mais que 'les perspectives structurelles restent solides'.



Après une publication semestrielle du fabricant de matériaux semi-conducteurs qu'il juge 'solide', le broker laisse ses attentes de revenus inchangées, mais augmente légèrement celles d'EBITDA sur la période 2023-2026 et remonte celles de BPA de 1% à 8%.



'Compte tenu de l'affaiblissement macroéconomique, nous continuons de voir des risques baissiers à court terme pour les perspectives. Cela dit, nous continuons de penser que les actions intègrent déjà un ralentissement cyclique', juge Credit Suisse.



Oddo confirme également sa note de ' surperformance ' sur le titre, avec un objectif de cours relevé de 175 à 205 euros afin de refléter le rebond récent des cours de bourse dans le secteur.



Après la publication des résultats semestriels du spécialiste des semi-conducteurs, Oddo indique avoir organisé un ' roadshow ' à Paris et en a tiré les observations suivantes :



Le groupe fait face à un déclin des volumes de smartphones, son principal marché final (72% du CA FY 22) mais la contraction de la marge d'EBITDA au S1 (-130 pb à 35.5%) s'explique avant tout par l'impact des devises et l'inflation des matières premières.



Le broker rappelle que toutes les guidances sont confirmées pour cet exercice FY 23 (CA = +20% en organique, marge EBITDA quasi-stable à 36% et Capex bruts = +14% à 260 ME).



Enfin, la construction de l'usine Bernin 4, essentiellement dédiée au SmartSiC, est dans les temps et les premiers revenus en provenance de cette technologie disruptive sont toujours attendus sur l'exercice FY 24, indique Oddo.



Ainsi, ' au regard également de l'absence de changement stratégique majeur opéré par le nouveau CEO (du moins jusqu'à présent), nous restons positifs sur la valeur ', conclut le broker.