Soitec : démission du directeur financier

(CercleFinance.com) - Soitec annonce la démission pour raisons personnelles de son directeur financier, Sébastien Rouge, départ qui sera effectif fin juillet. Léa Alzingre, en charge jusqu'à présent de la finance corporate, est nommée senior director and acting CFO. Léa Alzingre a rejoint le spécialiste français des matériaux semi-conducteurs l'année dernière. Auparavant, elle a occupé de 2018 à 2019 la fonction de CFO d'Adeunis, une jeune pousse dans le secteur des objets connectés cotée sur Euronext Growth.

Valeurs associées SOITEC Euronext Paris 0.00%