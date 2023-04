Soitec: croissance de 26% du CA sur l'exercice information fournie par Cercle Finance • 26/04/2023 à 18:19

(CercleFinance.com) - Le chiffre d'affaires a atteint 344 ME au 4ème trimestre 2022-2023, en croissance de 22% en données publiées et de 16% à périmètre et taux de change constants par rapport au 4ème trimestre 2021-2022.



Le chiffre d'affaires annuel de l'exercice 2022-2023 s'inscrit à 1 089 millions d'euros, en croissance de 26% en données publiées contre 863 millions d'euros réalisés lors de l'exercice 2021-2022. A périmètre et taux de change constants, la hausse est de 19%.



Soitec continue d'anticiper pour l'exercice 2022-2023 une marge d'EBITDA autour de 36%.



Pour ce qui concerne l'exercice 2023-2024, comme indiqué début avril, Soitec anticipe que son chiffre d'affaires soit stable à périmètre et taux de change constants par rapport à celui de l'exercice 2022-2023 et que sa marge d'EBITDA se maintienne autour de 36%.



Pour l'exercice 2025-2026, le groupe vise un objectif de chiffre d'affaires d'environ 2,1 milliards de dollars US contre un objectif de 2,3 milliards de dollars US communiqué en juin 2022 et un objectif de marge d'EBITDA d'environ 40%.