Le fournisseur de matériaux pour semi-conducteurs vise désormais une croissance annuelle d'environ 40%, bien au-dessus des attentes des analystes, grâce à la demande en produits Photonics-SOI utilisés dans les centres de données IA. Son directeur général évoque des clients déjà engagés via des accords de réservation jusqu'en 2028.

Le fournisseur français de matériaux pour semi-conducteurs Soitec a relevé mercredi ses prévisions annuelles, au-dessus des attentes du marché, grâce à la forte demande en produits photoniques liés à l'IA et à une bonne visibilité sur les commandes clients pour le reste de l'année, rapporte Reuters.

L'entreprise, basée à Bernin, prévoit pour son exercice 2027 un chiffre d'affaires en hausse d'environ 40% à taux de change et périmètre constants, contre 592 millions EUR un an plus tôt. Les analystes tablaient en moyenne sur 750 millions EUR, selon un sondage réalisé par le groupe.

Pour le troisième trimestre, Soitec anticipe aussi une croissance d'environ 40% à taux de change et périmètre constants, par rapport aux 160 millions EUR de l'an dernier. Le consensus des analystes visait 209 millions EUR.

Le directeur général Laurent Rémont a indiqué dans un communiqué que le retour à la croissance au premier semestre s'explique par la forte demande pour les produits Photonics-SOI, utilisés dans les centres de données IA, car les opérateurs adoptent de plus en plus les liaisons optiques.

Le Photonics-SOI est une technologie de wafer spécialisée, utilisée dans les puces de photonique sur silicium, qui permet une transmission optique de données à haute vitesse, axe de croissance clé pour Soitec dans les centres de données IA et les réseaux télécoms.

"La plupart de nos clients Photonics-SOI se sont engagés jusqu'en 2028 via des accords de réservation de capacité adossés à des dépôts de garantie, et des discussions sont en cours pour des volumes supplémentaires", a ajouté Laurent Rémont, qui a souligné le dynamisme du segment.