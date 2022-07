Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Soitec: confirme une croissance d'environ 20% du CA information fournie par Cercle Finance • 25/07/2022 à 17:52

(CercleFinance.com) - Soitec a enregistré une croissance de son chiffre d'affaires de 6% à 203 ME au 1er trimestre 2022-2023 à périmètre et taux de change constants par rapport au 1er trimestre 2021-2022.



' Cette performance résulte d'une croissance soutenue en Communications mobiles et d'une forte progression du chiffre d'affaires Automobile & Industrie ' indique le groupe.



Le chiffre d'affaires de la division Communications mobiles a atteint 152 millions d'euros au 1er trimestre 2022-2023, en hausse de 6% à périmètre et taux de change constants par rapport au 1er trimestre 2021-2022.



Soitec continue d'anticiper pour l'exercice 2022-2023 un chiffre d'affaires en croissance d'environ 20% à périmètre et taux de change constants, et une marge d'EBITDA autour de 36%.