Soitec: confirme ses objectifs pour l'exercice 2024-2025

(CercleFinance.com) - Soitec a réalisé un chiffre d'affaires de 337 ME au 4ème trimestre 2023-2024, en baisse de 2% à périmètre et taux de change constants par rapport au 4ème trimestre 2022-2023.



Le chiffre d'affaires annuel s'élève à 978 ME, en repli de 10% à périmètre et taux de change constants, et en données publiées, en ligne avec les dernières indications données par le groupe. La marge d'EBITDA a atteint le niveau de 34%, également en ligne avec les dernières indications données par le groupe.



Le résultat net s'est élevé à 178 ME (contre 233 ME sur l'exercice précédent), soit une marge nette de 18%.



Les objectifs pour l'exercice 2024-2025 sont confirmés : Soitec anticipe un chiffre d'affaires stable à périmètre et taux de change constants et une marge d'EBITDA autour de 35%.





