Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Soitec : confirme ses objectifs pour l'exercice 2020/2021 Cercle Finance • 22/07/2020 à 17:50









(CercleFinance.com) - Le groupe Soitec annonce ce mercredi un chiffre d'affaires consolidé de 113,6 millions d'euros pour le 1er trimestre de son exercice 2020-2021, en baisse de -4,9% en glissement annuel. 'Ceci résulte d'une baisse de -5,2% à périmètre et taux de change constants ainsi que d'un effet de change positif de +0,2% et d'un effet périmètre de +0,1% lié à l'acquisition d'EpiGaN réalisée en mai 2019', indique le groupe. S'agissant de ses perspectives, Soitec confirme attendre pour l'exercice 2020-2021 un chiffre d'affaires stable à périmètre et taux de change constants ainsi qu'une marge d'EBITDA de l'Electronique autour de 30%.

Valeurs associées SOITEC Euronext Paris -0.47%