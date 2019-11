Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Soitec : co-développement avec Applied Materials Cercle Finance • 18/11/2019 à 08:51









(CercleFinance.com) - Soitec annonce un programme de co-développement de substrats en carbure de silicium de nouvelle génération avec Applied Materials. ' La demande de puces en carbure de silicium s'accélère, notamment dans l'automobile avec les véhicules électriques, dans les télécommunications et dans les applications industrielles ' indique le groupe. Soitec s'appuiera sur sa technologie propriétaire Smart CutTM, actuellement utilisée pour la production de produits de type silicium-sur-isolant (SOI) adoptés par un grand nombre de fabricants de puces, tandis qu'Applied Materials apportera son expertise en matière d'équipement et de procédé de fabrication. “ Nous sommes convaincus que la technologie Smart CutTM et les 30 ans d'expertise de Soitec associés au leadership hors pair d'Applied Materials en matière d'ingénierie des matériaux, permettront le développement d'une technologie qui aura un impact significatif sur l'industrie et la chaîne d'approvisionnement en carbure de silicium ” a déclaré Thomas Piliszczuk, Executive Vice-President du Strategic Office de Soitec.

Valeurs associées SOITEC Euronext Paris +2.81%