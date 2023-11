Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Soitec: chiffre d'affaires en recul de 7% au 2e trimestre information fournie par Cercle Finance • 15/11/2023 à 17:53









(CercleFinance.com) - Soitec publie un chiffre d'affaires du 2èmetrimestre de 245 ME, en repli de 7% à périmètre et change constants par rapport au 2èmetrimestre 2022-2023 et de -9% en données publiées.



'Nous avons maintenu une forte rentabilité et une solide position financière tout en continuant d'investir dans la R&D et dans notre capacité industrielle, et en constituant des stocks afin de préparer le second semestre', souligne Pierre Barnabé, directeur général de Soitec.



Sur l'ensemble du premier semestre, le CA ressort à 401 ME, en baisse de 15% en données publiées comme à périmètre et change constants, conformément aux attentes du groupe.



'Le retour anticipé à une légère croissance organique au 2nd semestre de l'exercice 2023-2024 conduit à une révision modérée des perspectives pour l'exercice 2023-2024: le chiffre d'affaires annuel est attendu en recul d'un pourcentage d'environ “mid-single digit” à périmètre et taux de change constants et la marge d'EBITDAautour de 35%', indique le groupe.





Copyright (c) 2023 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.