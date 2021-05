Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Soitec : CEA Investissement franchit les 10% des votes Cercle Finance • 25/05/2021 à 17:40









(CercleFinance.com) - La société anonyme CEA Investissement a déclaré à l'AMF avoir franchi en hausse, le 23 mai 2021, le seuil de 10% des droits de vote de la société Soitec et détenir à présent 7,71% du capital et 11,76% des droits de vote de la société. Ce franchissement de seuil résulte d'une attribution de droits de vote double et n'a, par conséquent, nécessité aucun financement, précise CEA Investissement.

Valeurs associées SOITEC Euronext Paris +0.94%