Soitec : bondit vers 112E, vise la résistance des 114,5E information fournie par Cercle Finance • 05/07/2024 à 11:20









(CercleFinance.com) - Soitec bondit vers 112E, sa meilleure marque depuis le 16 juin : il reste un peu de place pour confirmer le rebond amorcé sur 103E puisque la principale résistance se profile vers 114,5E, zone de résistance du 22 mai au 11 juin.

L'objectif suivant serait 118,5E (zénith du 12 juin), puis 120,15E (ex-'gap' du 27 mars.





Valeurs associées SOITEC 111,60 EUR Euronext Paris +6,59%