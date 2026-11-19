Soitec bondit après ses résultats du T3 et le relèvement des perspectives de Photonics-SOI

La société française Soitec est présentée à Rancho Bernardo, en Californie

19 novembre (Reuters) - L'action Soitec bondit jeudi au ‌lendemain de la publication des résultats trimestriels du fabricant français de matériaux ​pour semi-conducteurs, qui a dépassé les attentes avec la demande liée à l'intelligence artificielle et a relevé ses perspectives pour le Photonics-SOI.

À la Bourse ​de Paris, vers 08h20 GMT, l'action s'envole de 13% à 110,25 euros, se hissant au ​sommet de l'indice SBF 120, lui-même en ⁠hausse de 0,38% au même moment.

Le groupe a fait état mercredi ‌d'un chiffre d'affaires trimestriel de 204 millions d'euros, alors que le consensus d'analystes prévoyait 198 millions d'euros, tandis que ​son Ebitda a atteint ‌103 millions d'euros, contre un consensus à 85 millions ⁠d'euros.

Dans une note publiée jeudi, les analystes de JP Morgan saluent des résultats globalement positifs. "Le chiffre d'affaires est conforme aux prévisions (...), la performance de ⁠l'activité 'Mobile' a dépassé ‌les attentes, les marges brutes se sont redressées plus tôt ⁠que nous ne l'avions anticipé", énumèrent-t-ils.

Soitec a également dit prévoir des ‌ventes annuelles de Photonics-SOI supérieures à environ 274 millions d'euros, ⁠soit plus du triple du niveau de l'exercice précédent, ⁠contre un multiple ‌de 2,5 à 3 attendu en septembre.

"Nous estimons que la dynamique liée ​à Photonics devrait se poursuivre jusqu’à ‌la fin de la décennie, notamment au regard des commentaires de clients souhaitant prolonger et ​étendre leurs accords de capacité réservée (CRA) au-delà de 2028, tandis que Soitec accroît activement ses capacités", avisent les analystes de JP Morgan.

"Cela ⁠devrait soutenir le cours de l'action ainsi que les prévisions pour les années à venir", prévoient-t-ils.

Le titre Soitec, dont la valeur a augmenté de 374,77% depuis le début de l'année, était en passe d'enregistrer sa meilleure journée en Bourse depuis le 16 septembre 2026.

(Rédigé par Augustin Turpin, édité ​par Benoit Van Overstraeten)