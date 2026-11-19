Soitec bondit après ses résultats du T3 et le relèvement des perspectives de Photonics-SOI

L'action Soitec SOIT.PA bondit jeudi au lendemain de la publication des résultats trimestriels du fabricant français de matériaux pour semi-conducteurs, qui a dépassé les attentes avec la demande liée à l'intelligence artificielle et a relevé ses perspectives pour le Photonics-SOI.

À la Bourse de Paris, vers 08 h20 GMT, l'action s'envole de 13 % à 110,25 euros , se hissant au sommet de l'indice SBF 120 .SBF120 , lui-même en hausse de 0,38% au même moment.

Le groupe a fait état mercredi d'un chiffre d'affaires trimestriel de 204 millions d'euros, alors que le consensus d'analystes prévoyait 198 millions d'euros, tandis que son Ebitda a atteint 103 millions d'euros, contre un consensus à 85 millions d'euros.

Dans une note publiée jeudi, les analystes de JP Morgan saluent des résultats globalement positifs. "Le chiffre d'affaires est conforme aux prévisions (...), la performance de l'activité 'Mobile' a dépassé les attentes, les marges brutes se sont redressées plus tôt que nous ne l'avions anticipé", énumèrent-t-ils.

Soitec a également dit prévoir des ventes annuelles de Photonics-SOI supérieures à environ 274 millions d'euros, soit plus du triple du niveau de l'exercice précédent, contre un multiple de 2,5 à 3 attendu en septembre.

"Nous estimons que la dynamique liée à Photonics devrait se poursuivre jusqu’à la fin de la décennie, notamment au regard des commentaires de clients souhaitant prolonger et étendre leurs accords de capacité réservée (CRA) au-delà de 2028, tandis que Soitec accroît activement ses capacités", avisent les analystes de JP Morgan.

"Cela devrait soutenir le cours de l'action ainsi que les prévisions pour les années à venir", prévoient-t-ils.

Le titre Soitec, dont la valeur a augmenté de 374,77% depuis le début de l'année, était en passe d'enregistrer sa meilleure journée en Bourse depuis le 16 septembre 2026.

(Rédigé par Augustin Turpin, édité par Benoit Van Overstraeten)