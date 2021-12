Soitec : Berenberg reste à l'Achat

(AOF) - Berenberg a confirmé sa recommandation d’Achat et son objectif de cours de 250 euros sur Soitec après l’annonce des résultats semestriels. Le bureau d’études souligne que les résultats ont été solides, avec des revenus et des bénéfices record. « Cependant, la génération de liquidités a été faible, principalement en raison de la détérioration du fonds de roulement en prévision de la forte activité attendue au second semestre », ajoute-t-il.

Le broker fait également observer que lors de la réunion avec les analystes, Soitec a fait part de vents défavorables au second semestre. La marge d'Ebitda devrait ainsi reculer par rapport au premier semestre, contrairement à la saisonnalité car le groupe est notamment confronté à la hausse des prix de l'énergie et dispose de couvertures de change moins favorables.

AOF - EN SAVOIR PLUS

=/ Points clés/=

- Leader mondial avec les 2/3 du marché de la production de semi-conducteurs utilisant la technologie SOI (plaques de silicium), reconnue par tous les grands acteurs de l’énergie et de l’électronique et octroyant un quasi-monopole ;

- Chiffre d’affaires de 584 M€, réparti entre les ventes de plaques de 200 mm pour 50 %, les plaques de 300mm pour 4 6% et les licences pour 4 % ;

- Modèle d'affaire fondé sur 2 expertises -Epitaxie et matériaux composés- au service de 4 marchés de masse : les smartphones, l'automobile, les infrastructures pour cloud et télécommunications mobiles et l'internet des objets ;

- Trois actionnaires de référence dans le capital avec chacun des actions -BPI (11,49 %), CEA Investissement et le chinois NSIG Sunrise, Eric Meurice étant président du conseil d'administration de 12 membres et Paul Boudre directeur général ;

- Bilan solide avec 577 M€ de fonds propres,293 M€ de trésorerie face une dette nette de 5,2 M€, et conforté par une forte hausse de l’autofinancement libre.

=/ Enjeux /=

- Stratégie 2026 visant au triplement du chiffre d’affaires et à une marge opérationnelle de 35 % ;

- Stratégie d'innovation avec 2 technologies uniques -Smart cut et Smart stacking- et 2 expertises -épitaxie et matériaux composés- au service de 4 marchés de masse : les smartphones, l'automobile, les infrastructures pour cloud et télécommunications mobiles et l’IoT ;

- R&D à 12 % du chiffre d’affaires (39ème déposant de brevets en France et 2nd des ETI avec 3 500 brevets),

- partenariats de co-développement avec CEA, Leti ou les clients et fournisseurs ;

- Stratégie environnementale inscrite dans la stratégie 2026 :

- offre de produits efficaces énergétiquement ;

- Répartition équilibrée des sites de production (Bernin, Pasir Ris, Shanghai et Hasselt) limitant les risques logistiques ;

- Capacité à profiter du doublement du marché des SOI d’ici 2022, par croissance interne et par partenariats (Qualcomm et GlobalFoundries) et positions fortes dans les substrats de plaques de silicium indispensables au déploiement des 4 et 5G cellulaires, encore renforcées par le rachat de EpiGAN ;

- Visibilité accrue par l’association en amont aux projets des producteurs de semi-conducteurs.

=/ Défis /=

- Profil « early cyclique » car en amont de la chaîne de production ;

- Réponse de l'Union à la demande par les industriels du numérique d'aides publiques à l'investissement, pour réduire la dépendance à la Chine ;

- Attente des lancements dans la diversification piézoélectrique, nitrure de gallium et carbure de silicium et retombées du projet MobiSIC avec Valeo et le CEA-Leti ;

- Impact de la pandémie : stabilité des ventes au 1er trimestre de l’exercice clos le 31 mars ;

- Objectif, rehaussé, 2021-2022 : hausse de 45 % du chiffre d’affaires autour de 975 M€ et marge opérationnelle de 34 % pour l'activité électronique

Electronique professionnel : marché sous tension

D’après le WSTS (World Semiconductor Trade Statistics), le marché mondial des semi-conducteurs devrait même croître de 8,4% en 2021 pour un marché sous tension extrême.

Excellentes perspectives

Alors que la demande augmente plus vite que la croissance mondiale, l’offre est, elle, très limitée. Trois acteurs dominent le secteur (le taïwanais TSMC, l’américain Intel et le coréen Samsung) alors qu'ils étaient plus de vingt en 2002. Les analystes prévoient qu'ils ne seront plus que deux à partir de 2023. Les Etats-Unis ne représentent plus que 12% de la production mondiale selon la Semiconductor Industry Association. Quant à l'Europe, elle ne pèse que 7%. Elle ambitionne de produire 20% des semi-conducteurs dans le monde d'ici à 2030. Seize pays, dont la France et l'Allemagne, vont s'unir pour développer les capacités de production.

TSMC (la Taiwan Semiconductor Manufacturing Company) est très bien positionné pour profiter de l'arrivée de la 5G et des objets connectés. « Fondeur », elle ne vend aucune puce sous sa marque, mais produit les composants pour le compte d'autres acteurs.