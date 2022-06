Soitec: Berenberg réduit son objectif de cours information fournie par Cercle Finance • 21/06/2022 à 11:17

(CercleFinance.com) - Berenberg a renouvelé mardi sa recommandation d'achat sur Soitec, tout en ramenant son objectif de cours sur le titre de 280 à 270 euros.



Dans une note consacrée aux fabricants européens de semi-conducteurs, l'intermédiaire met en évidence une amélioration de la visibilité dont bénéficie le secteur sur le long terme, mais aussi un ralentissement de l'activité à plus court terme.



Concernant plus spécifiquement Soitec, l'analyste estime que les incertitudes entourant la gouvernance de l'entreprise et la transition opérée au niveau de sa direction générale empêchent le titre de correctement refléter la croissance de l'activité, qui lui semble pourtant préservée en termes de volumes.



Dans son étude, Berenberg souligne que les trois sociétés du secteur avec lesquelles il s'est entretenu (Besi, Soitec et X-FAB) font état de la volonté de leurs clients de signer des accords d'approvisionnement de long terme afin de gagner en visibilité.



Et si les coûts augmentent, l'intermédiaire note que les trois sociétés se trouvent dans une position qui leur permet de relever leurs prix et de compenser les tensions inflationniste, rappelant que leurs marges bénéficiaires sont déjà importantes.



Au sein du secteur, Soitec et X-FAB sont aujourd'hui ses titres préférés.