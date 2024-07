Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Soitec : belle percée haussière au-delà de 118,5E information fournie par Cercle Finance • 24/07/2024 à 11:05









(CercleFinance.com) - Soitec matérialise une belle percée haussière au-delà de 118,5E (resistance testée les 12 juin et 12 juillet) puis des 120,15E (ex 'gap' du 27 mars), en direction de l'ex-plancher des 127,5E du 8 février et 11 mars.





Valeurs associées SOITEC 121,50 EUR Euronext Paris +6,21%