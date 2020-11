Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Soitec : baisse de 47% du résultat net au 1er semestre Cercle Finance • 18/11/2020 à 17:58









(CercleFinance.com) - Le chiffre d'affaires consolidé atteint 254,4 millions d'euros au premier semestre de l'exercice 2020-2021, en baisse de 1,6% par rapport au premier semestre 2019-2020. Le résultat opérationnel courant est passé de 51,3 millions d'euros, soit 19,9% du chiffre d'affaires, au premier semestre 2019-2020 à 37,2 millions d'euros, soit 14,6% du chiffre d'affaires, au premier semestre 2020-2021. Le résultat net consolidé s'établit à 22,2 millions d'euros, en baisse de 47% par rapport au résultat net de 41,5 millions d'euros réalisé l'année dernière. Soitec confirme attendre pour l'exercice 2020-2021 un chiffre d'affaires stable à périmètre et taux de change constants. Le groupe s'attend également à ce que son chiffre d'affaires de l'exercice 2021-2022 atteigne plus de 900 millions de dollars.

Valeurs associées SOITEC Euronext Paris +1.42%