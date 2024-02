Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Soitec: baisse de 14% du CA sur 9 mois information fournie par Cercle Finance • 07/02/2024 à 18:08









(CercleFinance.com) - Le groupe a réalisé un chiffre d'affaires de 240 ME au 3ème trimestre 2023-2024, en repli de 12% à périmètre et change constants par rapport au 3ème trimestre 2022-2023. ' Ce chiffre est conforme aux anticipations du Groupe ' indique la direction.



' L'absorption des stocks chez les clients directs du Groupe a continué à peser sur l'activité Communications mobiles '.



Le chiffre d'affaires sur 9 premiers mois 2023-2024 s'élève à 641 ME, en baisse de 14% à la fois en données publiées et à taux de change et périmètre constants.



Le groupe a ajusté ses objectifs 2023-2024. Le chiffre d'affaires annuel est attendu en baisse d'environ 10% à périmètre et taux de change constants par rapport à l'exercice 2022-2023, et la marge d'EBITDA autour de 34%.



' L'ambition d'un chiffre d'affaires de 2,1 Mds $, initialement attendue pour l'exercice 2025-2026, est reportée d'environ un an en raison d'un marché des smartphones plus faible qu'attendu ' indique le groupe.





