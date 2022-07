Soitec approuve la nomination de son DG

(AOF) - Soitec a entériné la nomination au poste de directeur général de Pierre Barnabé, qui succède à Paul Boudre, à l'issue de son assemblée générale des actionnaires. Le spécialiste des substrats semi-conducteurs avait été secoué au début de l'année par une grave crise de gouvernance, après l'annonce de la non-reconduction de Paul Boudre, aux manettes depuis 2015 et candidat malheureux à sa propre succession, et de l'arrivée de Pierre Barnabé, en provenance d'Atos.

Points clés

- Leader mondial avec les 2/3 du marché de la production de semi-conducteurs utilisant la technologie SOI (plaques de silicium), reconnue par tous les grands acteurs de l’énergie et de l’électronique et octroyant un quasi-monopole ;

- Chiffre d’affaires de 1 Md$ réparti entre les ventes de plaques de 200 mm pour 33 %, les plaques de 300mm pour 62 % et les licences ;

- Modèle d'affaire fondé sur 2 expertises -Epitaxie et matériaux composés- au service de 4 marchés de masse : les smartphones, l'automobile, les infrastructures pour cloud et télécommunications mobiles et l'internet des objets ;

- Trois actionnaires de référence dans le capital -BPI (10,35 %), le chinois NSIG Sunrise (10,35 %) et CEA Investissement (7,32 %)-, Eric Meurice présidant le conseil d'administration de 12 membres et Paul Boudre directeur général ;

- Bilan solide avec 577 M€ de fonds propres, 293 M€ de trésorerie face une dette nette de 5,2 M€, et conforté par une forte hausse de l’autofinancement libre.

Enjeux

- Stratégie 2026 visant 2,3 Mds$ de chiffre d’affaires et une marge opérationnelle de 40 % ;

- Stratégie d'innovation avec 2 technologies uniques -Smart cut et Smart stacking- et 2 expertises -épitaxie et matériaux composés- au service de 4 marchés de masse : les smartphones, l'automobile, les infrastructures pour cloud et télécommunications mobiles et l’IoT ;

- R&D à 12 % du chiffre d’affaires (39ème déposeur de brevets en France et 2nd des ETI avec 3 500 brevets), partenariats de co-développement avec CEA, Leti ou les clients et fournisseurs ;

- Stratégie environnementale visant pour 2026 la réduction de 25,2 % de ses émissions de carbone vs 2020, via la performance énergétique des sites industriels, le recours à une énergie a-carbone et au fret bas-carbone, la mobilité douce des collaborateurs et l’engagement des fournisseurs dans la démarche bas-carbone ;

- Répartition équilibrée des sites de production (Bernin, Pasir Ris, Shanghai et Hasselt) limitant les risques logistiques ;

- Capacité à profiter de l’essor du marché des SOI, par croissance interne et partenariats (Qualcomm et GlobalFoundries) et positions fortes dans les substrats innovants SmartSiCTMindispensables au déploiement des 4 et 5G cellulaires ;

- Montée en puissance de Dolphin Design, filiale détenue à 80 % ;

- Visibilité accrue par l’association en amont aux projets des producteurs de semi-conducteurs.

Défis

- Profil « early cyclique » car en amont de la chaîne de production ;

- Réponse de l'Union à la demande par les industriels du numérique d'aides publiques à l'investissement, pour réduire la dépendance à la Chine ;

- Attente des lancements dans la diversification piézoélectrique, niture de gallium et carbure de silicium et retombées du projet MobiSIC avec Valeo et le CEA-Leti ;

- Objectif 2022-23 : hausse de 20 % des revenus et marge au moins égale à 35,5 %.

Marché en croissance et tensions sur les prix

Selon la SIA, les ventes mondiales de puces se sont établies à 151,7 milliards de dollars au premier trimestre 2022, soit une envolée de 23% sur un an. Les ventes ont progressé sur tous les grands marchés régionaux et pour toutes les catégories de produits. Alors que les incertitudes mondiales, notamment la guerre en Ukraine et la crise sanitaire, pèsent sur les chaînes d'approvisionnement, la demande de semi-conducteurs continue de dépasser fortement l'offre. Les fabricants Samsung et TSMC ont annoncé qu'ils allaient relever leurs tarifs, dans un contexte où les acteurs du secteur disposent de bonnes marges de manœuvre et bénéficient d'un pouvoir de négociation renforcé. Toutefois les hausses de salaires et les prix des composants pourraient peser sur les performances futures.