Soitec anticipe une nouvelle amélioration de sa marge d'Ebitda

(AOF) - Soitec a enregistré sur l'exercice 2021-2022 des profits en forte croissance grâce au dynamisme de son activité. Le résultat net a été presque triplé à 202 millions d’euros contre un résultat net de 73 millions d’euros réalisé lors de l’exercice 2020-2021. Le spécialiste des substrats semi-conducteurs a vu son Ebitda des activités poursuivies bondir de 72% à 309 millions d’euros, faisant ressortir une marge de 35,8%, en amélioration de 5,1 points. Soitec a bénéficié d’un important levier opérationnel et d’une très bonne performance industrielle.

Déjà publié, un chiffre d'affaires a atteint 1 milliard de dollars, à 863 millions d'euros, en croissance de 50% à taux de change constants.

Soitec anticipe que sa marge d'Ebitda devrait atteindre environ 36% du chiffre d'affaires en 2022-2023 " grâce notamment à l'important levier opérationnel dont le Groupe devrait bénéficier grâce à la hausse des volumes ".

Il prévoit par ailleurs une croissance de son chiffre d'affaires de l'ordre de 20% à périmètre et taux de change constants. La croissance continuera d'être portée par une augmentation des ventes dans chacun des trois marchés finaux adressés par le Groupe. Soitec s'attend en effet à continuer de profiter du déploiement de la 5G, d'une augmentation des ventes destinées à l'industrie automobile ainsi que de la poursuite de tendances de marché soutenues dans le domaine des appareils intelligents.

Soitec s'attend par ailleurs à ce que ses dépenses nettes d'investissements atteignent environ 260 millions d'euros en 2022-2023

" Nous sommes très heureux d'annoncer que nous avons décidé l'extension de notre usine de Pasir Ris à Singapour qui sera dédiée aux plaques SOI de 300 mm " a déclaré le Directeur général, Paul Boudre. Soitec s'attend à ce que la construction de cette extension démarre au cours de l'exercice fiscal 2022-2023 et que celle-ci entre en exploitation d'ici la fin de l'exercice fiscal 2024-2025. La forte demande clients octroie à Soitec suffisamment de visibilité pour accélérer le lancement de cette usine initialement prévu pour l'exercice fiscal 2025-2026.

Points clés

- Leader mondial avec les 2/3 du marché de la production de semi-conducteurs utilisant la technologie SOI (plaques de silicium), reconnue par tous les grands acteurs de l’énergie et de l’électronique et octroyant un quasi-monopole ;

- Chiffre d’affaires de 1 Md$ réparti entre les ventes de plaques de 200 mm pour 33 %, les plaques de 300mm pour 62 % et les licences ;

- Modèle d'affaire fondé sur 2 expertises -Epitaxie et matériaux composés- au service de 4 marchés de masse : les smartphones, l'automobile, les infrastructures pour cloud et télécommunications mobiles et l'internet des objets ;

- Trois actionnaires de référence dans le capital -BPI (10,35 %), le chinois NSIG Sunrise (10,35 %) et CEA Investissement (7,32 %)-, Eric Meurice présidant le conseil d'administration de 12 membres et Paul Boudre directeur général ;

- Bilan solide avec 577 M€ de fonds propres, 293 M€ de trésorerie face une dette nette de 5,2 M€, et conforté par une forte hausse de l’autofinancement libre.

Enjeux

- Stratégie 2026 visant 2,3 Mds$ de chiffre d’affaires et une marge opérationnelle de 40 % ;

- Stratégie d'innovation avec 2 technologies uniques -Smart cut et Smart stacking- et 2 expertises -épitaxie et matériaux composés- au service de 4 marchés de masse : les smartphones, l'automobile, les infrastructures pour cloud et télécommunications mobiles et l’IoT ;

- R&D à 12 % du chiffre d’affaires (39ème déposeur de brevets en France et 2nd des ETI avec 3 500 brevets), partenariats de co-développement avec CEA, Leti ou les clients et fournisseurs ;

- Stratégie environnementale visant pour 2026 la réduction de 25,2 % de ses émissions de carbone vs 2020, via la performance énergétique des sites industriels, le recours à une énergie a-carbone et au fret bas-carbone, la mobilité douce des collaborateurs et l’engagement des fournisseurs dans la démarche bas-carbone ;

- Répartition équilibrée des sites de production (Bernin, Pasir Ris, Shanghai et Hasselt) limitant les risques logistiques ;

- Capacité à profiter de l’essor du marché des SOI, par croissance interne et partenariats (Qualcomm et GlobalFoundries) et positions fortes dans les substrats innovants SmartSiCTMindispensables au déploiement des 4 et 5G cellulaires ;

- Montée en puissance de Dolphin Design, filiale détenue à 80 % ;

- Visibilité accrue par l’association en amont aux projets des producteurs de semi-conducteurs.

Défis

- Profil « early cyclique » car en amont de la chaîne de production ;

- Réponse de l'Union à la demande par les industriels du numérique d'aides publiques à l'investissement, pour réduire la dépendance à la Chine ;

- Attente des lancements dans la diversification piézoélectrique, niture de gallium et carbure de silicium et retombées du projet MobiSIC avec Valeo et le CEA-Leti ;

- Objectif 2022-23 : hausse de 20 % des revenus et marge au moins égale à 35,5 %.

Fortes ambitions du Japon

Le gouvernement japonais cherche à revitaliser son industrie des puces électroniques, avec l’objectif de tripler le chiffre d’affaires en 2030 par rapport à 2020. Le secteur nippon représenterait alors l’équivalent de 100,3 milliards d’euros, sur un marché mondial qui croît fortement. La SIA (Semiconductor Industry Association) considère que le Japon ne représentait plus que 10% de la production mondiale l’an passé, derrière les Etats-Unis (47%) et la Corée du Sud (19%). Le pays dominait pourtant le marché mondial des puces avec 51% de la production, à la fin des années 1980. Le taïwanais TSMC a déjà choisi de créer une usine de 7 milliards de dollars au Japon, en partenariat avec Sony. Elle devrait être financée pour moitié par des subventions publiques.