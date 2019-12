Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Soitec : 6ème séance de repli, retombe au contact de 93E Cercle Finance • 31/12/2019 à 11:09









(CercleFinance.com) - Soitec aligne une 6ème séance de repli et retombe au contact de 93E, c'est à dire une oblique ascendante moyen terme. Le titre ne s'est jamais vraiment remis du 'trou d'air' de -15% du 29/11 (survenu peu après le test d'un record de 117,2E le 27/11) mais si le titre semble en panne depuis fin juin, il n'en gagne pas moins +85% sur l'année écoulée. La tendance basculerait à baissière en cas d'enfoncement des 90E.

Valeurs associées SOITEC Euronext Paris -1.89%