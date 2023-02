Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Soitec : -5%, rechute sous 143E, support à 138,5E information fournie par Cercle Finance • 06/02/2023 à 12:04









(CercleFinance.com) - Soitec décroche de -5% et rechute sous 143E : le titre va devoir préserver le plancher des 138,5E du 31 janvier pour échapper à une correction plus appuyée en direction des 125,25E, l'ex-support du 3/11/2022.





Valeurs associées SOITEC Euronext Paris -4.06%