Soitec : 2 nouveaux administrateurs représentent les salariés

(CercleFinance.com) - Soitec annonce la nomination de deux nouveaux administrateurs représentant les salariés au sein de son Conseil d'administration. Les deux principales organisations syndicales de l'entreprise ont chacune pu désigner un administrateur : il s'agit de Wissème Allali (CGT) et Didier Landru (syndicat Métallurgie Isère CFE-CGC). Leur mandat court jusqu'à l'issue de l'Assemblée Générale annuelle des actionnaires qui statuera sur les comptes de l'exercice 2023-2024, précise Soitec.

