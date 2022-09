Sogenial Immobilier lance son premier GFI

(AOF) - Sogenial Immobilier lance son premier Groupement Forestier d'Investissement (GFI) " CoeurForest ". La société propose un investissement de diversification dans les forêts, décorrélé des marchés financiers et porteur de sens. Le GFI " CoeurForest " est accessible à tous à partir de 1 000 euros (5 parts) et offre des avantages fiscaux.

Jean-Marie Souclier, président de Sogenial Immobilier confie : " Sogenial Immobilier est fière d'étendre ses investissements à la forêt et d'offrir ainsi à ses clients un investissement porteur de sens qu'il faut, plus que jamais, aujourd'hui, protéger et développer. "

Jean-Philippe Roux, gérant des fonds forestiers chez Sogenial Immobilier : " Après avoir travaillé 12 ans dans le monde de la forêt, notamment en conseillant de grands propriétaires, je me consacre désormais entièrement à CoeurForest. Mon expérience et ma connaissance des acteurs de l'activité forestière nous permettront d'acquérir les forêts les plus belles et les plus adaptées pour ce nouveau fonds d'investissement. J'ai à cœur de préserver, grâce à une gestion forestière plus proche de la nature, ce joyau qu'est la forêt, véritable poumon vert pour notre planète. "