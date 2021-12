Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Sogenial Immobilier lance le fonds Venture Real Estate Fund en France et en Belgique information fournie par AOF • 16/12/2021 à 17:15



(AOF) - Sogenial Immobilier a annoncé la commercialisation du fonds Venture Real Estate Fund (VREF), un fonds paneuropéen professionnel (SCA SICAV SIF) de droit luxembourgeois. Le fonds est investi majoritairement dans de l'immobilier d'entreprise avec une gestion patrimoniale dynamique par la nature de ses actifs et de ses locataires pour mieux maîtriser la volatilité. Le fonds vise un TRI cible de 6% pour la part capitalisante.



Sogenial Immobilier renforce aussi son offre en solutions immobilières paneuropéennes.



" Dans notre environnement de taux bas, on parle beaucoup de la nécessité d'aller chercher du rendement en investissant dans des classes d'actifs différenciantes décorrélées des marchés financiers et offrant plus de diversification. L'immobilier fait partie de ces classes d'actif et Venture Real Estate Fund répond à l'ensemble de ces critères ", explique Inès Dias, directrice générale de Sogenial Immobilier.