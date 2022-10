Sogenial Immobilier acquiert un immeuble de bureaux à Guipavas (29)

(AOF) - La SCPI Cœur de Régions, gérée par Sogenial Immobilier, fait l’acquisition d’un immeuble de bureaux situé à Guipavas (29), à proximité immédiate de Brest et de son aéroport. Cet actif est loué dans son intégralité à la société W3, groupe breton reconnu, agissant dans le monde du numérique, de l’innovation et de l’aéronautique. Cet immeuble récent,achevé en 2018, se développe sur deux niveaux et offre un grand confort d’utilisation au locataire. L’ensemble bénéficie également d’un emplacement stratégique au cœur d’un marché tertiaire identifié et de forte attractivité régionale.