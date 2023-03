Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Sogeclair: vers un transfert sur Euronext Growth information fournie par Cercle Finance • 31/03/2023 à 13:47









(CercleFinance.com) - Sogeclair annonce que son conseil d'administration soumettra à la prochaine assemblée générale mixte annuelle, qui se tiendra le 11 mai, l'approbation du transfert de cotation de ses titres du marché règlementé d'Euronext Paris vers le système Euronext Growth Paris.



Sous réserve de cette approbation et de l'accord d'Euronext Paris, cette cotation s'effectuera par le biais d'une procédure accélérée d'admission aux négociations des actions existantes, sans émission d'actions nouvelles.



L'admission sur Euronext Growth Paris interviendra dans un délai minimum de deux mois à compter de l'assemblée ayant autorisé ce transfert. Une autorisation de l'opération par Euronext Paris est attendue à partir de mi-juillet.





