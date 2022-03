Sogeclair revient dans le vert

(AOF) - Sogeclair a réalisé en 2021 un bénéfice net part du groupe de 2,6 millions d'euros, après avoir accusé une perte de 14,3 millions un an plus tôt. L'Ebitda a quant à lu bondi de 61,5% à 10,5 millions d'euros. Il inclut une hausse de 7,5% du résultat opérationnel de la division Aérospace à 7 millions d'euros, et de 10,8% de l’activité Simulation à 2,9 millions d'euros. La division Véhiculier a en revanche enregistré un Ebitda négatif de 0,4 million, contre +0,1 million d'euros un an avant. Le chiffre d'affaires du groupe de conseil en ingénierie s'élève à 121 millions d'euros (-1,6%).

Le conseil d'administration du 10 mars 2022 a décidé de proposer à l'Assemblée Générale du 12 mai 2022, un dividende de 0,90 euro par action.

Sogeclair affirme enfin que, pour l'instant, les conséquences de la situation géopolitique sont difficilement mesurables.

