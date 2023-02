Sogeclair : croissance interne de 3,5% au quatrième trimestre

(AOF) - Sogeclair a dévoilé un chiffre d’affaires 2022 de 134,9 millions d’euros, en progression de 11,5%. La croissance interne de l’entreprise d'ingénierie pour l’industrie des transports est ressortie à 8,1%. Sur les trois derniers mois de 2022, le chiffre d’affaires a augmenté de 6,5% à 35,3 millions d’euros. La croissance organique s’est élevée à 3,5%.

L'aviation commerciale (33,4% du chiffre d'affaires) confirme son fort rebond à +37,7%, le ferroviaire (8,4% du chiffre d'affaires) progresse de 17,5%, l'aviation d'affaires (39,9% du chiffre d'affaires) continue de croître avec +4,2% et l'automobile (8,9% du chiffre d'affaires) recule de 7,5%.

" Les technologies déployées au service de la nécessité de transformation des transports plus verts permettent d'envisager une nouvelle année de croissance pour 2023 " a indiqué Sogeclair à propos de ses perspectives.

