SOGECLAIR bascule dans le rouge mais maintient son dividende

(AOF) - Sogeclair a publié une perte de 13,8 millions d'euros en 2020, après un bénéfice de 5,8 millions lors de l'exercice précédent. Celle-ci inclut 2 millions d'euros de désactivation d'impôts différés suite à la Covid-19, ainsi que 12,4 millions de provisions et charges liées à la pandémie. Le résultat opérationnel est lui aussi dans le rouge, de 13,3 millions d'euros, après +8,8 millions en 2019. L'EBITDA a chuté de 61,6% à 6,5 millions d'euros, our une marge de 5,3% (-3,8 points), et le chiffre d'affaires de 33,5% à 123,1 millions d'euros (dont 64,9 millions à l'international, -38%).

"L'aviation commerciale, lourdement pénalisée par les effets de la Covid-19, recule de 48% sur l'année", a déclaré le groupe d'ingénierie aéronautique. "Après le premier trimestre 2020, l'aviation d'affaires est devenue le premier marché du Groupe représentant près du double de l'aviation commerciale".

Conformément à la politique long terme de distribution de dividendes, le conseil d'administration du 11 mars 2021 a décidé de proposer à l'Assemblée Générale du 12 mai 2021, un dividende maintenu à 0,90 euros par action avec option de paiement en actions (avec décote de 10%). La famille Robardey, actionnaire à 63% de Sogeclair, a indiqué qu'elle opterait pour le paiement en actions.

Avec un marché de l'aéronautique qui ne devrait pas retrouver son rythme d'avant crise avant 2023-2025, le groupe prévoit, après un premier trimestre défavorable, une croissance légère pour 2021.

