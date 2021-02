SOGECLAIR: activité en repli de plus de 33% en 2020

(AOF) - Sogeclair a publié un chiffre d'affaires 2020 de 123,1 millions d'euros, en repli de 33,5% (-33,1% à taux de change constant). La division aerospace (73,6% du chiffre d'affaires), en baisse de 38,8% à 90,5 millions d'euros, a concentré 92,5% de la baisse d'activité, avec notamment un repli de 48% de l'aviation commerciale et de 28% de l'aviation d'affaires. La division simulation (25,1% du chiffre d'affaires) a reculé de 11,4% en raison d'un effet de base négatif au second semestre lié aux contrats de grands simulateurs pour Renault et BMW.

L'activité en France (47,3% du chiffre d'affaires) et en Amérique (21,9% du chiffre d'affaires) a mieux résisté, alors que l'Europe hors France a souffert avec l'Espagne, l'Allemagne et l'Angleterre qui ont régressé chacune de plus de 50%.

"Sogeclair a rapidement réagit aux conséquences de la crise sanitaire et à son fort impact négatif sur ses marchés en adaptant ses équipes, en renforçant ses actions commerciales et en préparant l'avenir", a déclaré le groupe dans un communiqué.

"Seuls de nouveaux effets externes ayant pour conséquence une nouvelle baisse de ses marchés pourraient remettre en cause une reprise de la croissance de l'activité au-delà du 1er trimestre 2021."

AOF - EN SAVOIR PLUS

Biens d'équipement

Après quatre années de forte croissance, portée en particulier par l'aéronautique, l'automobile et la mécanique, les achats de machines-outils en France ont légèrement baissé en 2018 selon l'étude de marché annuelle du Symop, le syndicat professionnel du secteur. Les ventes ont atteint 1,632 milliards d'euros en France, en baisse de 0,6% par rapport à 2017. Face à ce ralentissement, les producteurs français ont mieux résisté que leurs voisins européens, notamment allemands et italiens. Leur positionnement sur des marchés de niche, plutôt haut de gamme, leur est donc profitable. Avec 739 millions d'euros de machines produites en 2018 ils constituent seulement 3% de la production européenne. Les commandes ont très légèrement progressé (+0,9%).

Le Symop table sur une progression limitée à 2% du marché des machines-outils en 2109 en raison de la conjoncture internationale, marquée par le Brexit et la guerre commerciale sino-américaine.