Software AG: pénalisé par une dégradation de broker

(CercleFinance.com) - Software AG perd près de 3% à Francfort, pénalisé par une dégradation de recommandation chez UBS de 'achat' à 'neutre' avec un objectif de cours ramené de 37 à 22,2 euros, sur le titre de l'éditeur allemand de logiciels de gestion.



'Nous voyons des risques d'exécution accrus à court terme, une concurrence intense et une longue transition SaaS limitant le redressement des marges', explique le broker, s'attendant aussi à ce que 'les investissements pèsent en 2023'.





Valeurs associées SOFTWARE XETRA -3.41%