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SoftBank : perte nette de $7 mds au T2 avec les "data centers" aux USA
information fournie par Reuters 10/11/2026 à 08:13

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par Anton Bridge

SoftBank 9984.T a enregistré une perte nette de 1.100 milliards de yens (6,20 milliards d'euros) au cours du trimestre allant de juillet à septembre, a annoncé mardi le conglomérat d'investissement japonais, dont les résultats sont affectés par les importantes avances versées pour financer la construction de centres de données aux États-Unis.

Ce résultat contraste avec le bénéfice de 2.500 milliards de yens enregistré un an plus tôt, porté par l'énorme plus-value liée à l'appréciation de sa participation dans OpenAI, l'éditeur de ChatGPT.

Les résultats de SoftBank sont volatils et difficiles à prévoir. Les attentes de trois analystes interrogés par LSEG allaient d'un bénéfice de 233 milliards de yens à une perte de 113 milliards de yens.

Le groupe a enregistré une perte de 3,7 milliards de dollars liée à un investissement réalisé par une filiale dans des équipements destinés à des projets de centres de données dédiés à l'intelligence artificielle (IA) aux États-Unis, ces projets ayant par la suite été revus.

Les paris importants de l'entreprise japonaise sur l'IA - en particulier les 64,6 milliards de dollars qu'elle a dépensés pour acquérir une participation de 13% dans OpenAI - ont soulevé des questions quant à sa capacité à surmonter les revers qui secouent actuellement le secteur.

Le succès retentissant du Parti démocrate lors des élections de mi-mandat américaines la semaine dernière a renforcé les anticipations d'un renforcement de la surveillance réglementaire, amplifiant les inquiétudes qui grandissaient déjà parmi les investisseurs quant aux rendements du secteur de l'IA.

L'action SoftBank a été durement touchée, sa valeur ayant presque diminué de moitié depuis début juin.

Le secteur a été encore davantage secoué par l'annonce par le FBI de l'ouverture d'une enquête sur Jensen Huang, directeur général de Nvidia NVDA.O et figure emblématique de l'IA, pour déterminer s'il a été la cible d'une opération d'un service étranger du renseignement, après que le New York Times a révélé qu'il aurait entretenu une relation avec une femme d'affaires chinoise ayant transmis des informations à Pékin.

SoftBank était autrefois un investisseur majeur dans Nvidia, mais ne détient plus aucune participation dans l'entreprise.

(Rédigé par Anton Bridge; Version française Rihab Latrache, édité par Augustin Turpin)

Résultats d'entreprise

Valeurs associées

NVIDIA
178,6700 USD NASDAQ -4,27%
SOFTBANK GROUP
20,675 EUR Tradegate -3,79%
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