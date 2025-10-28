SoftBank, GE Vernova parmi les entreprises intéressées par le programme d'investissement japonais de 550 milliards de dollars aux États-Unis

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajoute les détails du paragraphe 3)

Une vingtaine d'entreprises japonaises et américaines ont exprimé leur intérêt pour des projets qui font partie du programme d'investissement de 550 milliards de dollarsprévu par Tokyo, selon une fiche d'information publiée par les deux pays mardi.

Parmi ces entreprises figurent SoftBank Group 9984.T , Westinghouse, GE Vernova GEV.N et Hitachi 6501.T , selon une liste de projets d'une valeur maximale de 400 milliards de dollars.

Le Japon a déclaré que son programme d'investissement de 550 milliards de dollars, convenu dans le cadre de l'accord tarifaire conclu avec Washington en septembre, comprendrait des capitaux propres, des prêts et des garanties de prêt de la part d'organismes publics.

Westinghouse envisage de construire des réacteurs à eau pressurisée et des petits réacteurs modulaires dans le cadre de projets d'une valeur maximale de 100 milliards de dollars, impliquant des fournisseurs japonais tels que Mitsubishi Heavy Industries 7011.T , Toshiba et IHI 7013.T .

Un consortium comprenant GE Vernova et Hitachi envisage également de construire de petits réacteurs modulaires.

SoftBank s'intéresse à un projet de 25 milliards de dollars visant à développer une infrastructure énergétique à grande échelle.

Carrier CARR.N pourrait fournir des systèmes de refroidissement thermique pour l'infrastructure électrique et Panasonic 6752.T pourrait construire des systèmes de stockage d'énergie.