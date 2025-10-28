 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
8 231,21
-0,10%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

SoftBank, GE Vernova parmi les entreprises intéressées par le programme d'investissement japonais de 550 milliards de dollars aux États-Unis
information fournie par Reuters 28/10/2025 à 10:05

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajoute les détails du paragraphe 3)

Une vingtaine d'entreprises japonaises et américaines ont exprimé leur intérêt pour des projets qui font partie du programme d'investissement de 550 milliards de dollarsprévu par Tokyo, selon une fiche d'information publiée par les deux pays mardi.

Parmi ces entreprises figurent SoftBank Group 9984.T , Westinghouse, GE Vernova GEV.N et Hitachi 6501.T , selon une liste de projets d'une valeur maximale de 400 milliards de dollars.

Le Japon a déclaré que son programme d'investissement de 550 milliards de dollars, convenu dans le cadre de l'accord tarifaire conclu avec Washington en septembre, comprendrait des capitaux propres, des prêts et des garanties de prêt de la part d'organismes publics.

Westinghouse envisage de construire des réacteurs à eau pressurisée et des petits réacteurs modulaires dans le cadre de projets d'une valeur maximale de 100 milliards de dollars, impliquant des fournisseurs japonais tels que Mitsubishi Heavy Industries 7011.T , Toshiba et IHI 7013.T .

Un consortium comprenant GE Vernova et Hitachi envisage également de construire de petits réacteurs modulaires.

SoftBank s'intéresse à un projet de 25 milliards de dollars visant à développer une infrastructure énergétique à grande échelle.

Carrier CARR.N pourrait fournir des systèmes de refroidissement thermique pour l'infrastructure électrique et Panasonic 6752.T pourrait construire des systèmes de stockage d'énergie.

Valeurs associées

CARRIER GLOBAL
58,270 USD NYSE +0,73%
FUJIKURA
110,000 EUR Tradegate -1,79%
FUJIKURA
111,0000 USD OTCBB 0,00%
GE VERNOVA
584,130 USD NYSE -0,03%
HITACHI LTD
26,600 EUR Tradegate +0,49%
IHI
18,0000 USD OTCBB 0,00%
MITSUBI HEAVY IN
25,150 EUR Tradegate -1,82%
MITSUBI HEAVY IN
29,5000 USD OTCBB +0,53%
MURATA MFG
17,155 EUR Tradegate -0,95%
MURATA MFG
21,5200 USD OTCBB +17,24%
PANASONIC HLDGS
10,460 EUR Tradegate +1,65%
PANASONIC HLDGS
2 968,500 JPY LSE +86,29%
SOFTBANK GROUP
149,000 EUR Tradegate +3,47%
TDK CORP
14,605 EUR Tradegate -1,88%
Afficher toutes les valeurs associées Réduire
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank