SoftBank et Nvidia soutiennent la société allemande Agile Robots, dont la valorisation s'élève à 8,5 milliards de dollars

Agile Robots a levé 500 millions de dollars lors d'un tour de table mené par SoftBank 9984.T , valorisant ainsi l'entreprise allemande de robotique à 8,5 milliards de dollars, a-t-elle annoncé jeudi. Nvidia NVDA.O et Hitachi 6501.T ont également participé à ce tour de table.

Le fabricant de robots humanoïdes et de bras robotiques, basé à Munich, a déclaré qu’il utiliserait ces fonds pour se développer aux États-Unis et augmenter sa capacité de production, notamment en Allemagne.

Plus tôt en 2026, Agile Robots avait ouvert une usine à Fürstenfeldbruck, près de Munich, afin de répondre à ce qu’elle a qualifié de demande en forte hausse. Le site peut produire jusqu’à 10 000 robots humanoïdes à pattes et à roues par an, a précisé l’entreprise.

Fondée en 2018 en tant que spin-off du Centre aérospatial allemand, Agile Robots emploie plus de 2 000 spécialistes en recherche et développement et détient plus de 650 brevets.

(1 euro = 1,1078 dollar)