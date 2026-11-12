SoftBank et Nvidia soutiennent la société allemande Agile Robots, dont la valorisation s'élève à 8,5 milliards de dollars

Agile Robots a levé 500 millions de dollars lors d'un tour de table mené par SoftBank 9984.T , valorisant ainsi l'entreprise allemande de robotique à 8,5 milliards de dollars, a-t-elle annoncé jeudi. Nvidia NVDA.O et Hitachi 6501.T ont également participé à ce tour de table.
Le fabricant de robots humanoïdes et de bras robotiques, basé à Munich, a déclaré qu’il utiliserait ces fonds pour se développer aux États-Unis et augmenter sa capacité de production, notamment en Allemagne.
Plus tôt en 2026, Agile Robots avait ouvert une usine à Fürstenfeldbruck, près de Munich, afin de répondre à ce qu’elle a qualifié de demande en forte hausse. Le site peut produire jusqu’à 10 000 robots humanoïdes à pattes et à roues par an, a précisé l’entreprise.
Fondée en 2018 en tant que spin-off du Centre aérospatial allemand, Agile Robots emploie plus de 2 000 spécialistes en recherche et développement et détient plus de 650 brevets.
(1 euro = 1,1078 dollar)(Dans l'intérêt des personnes dont l'anglais n'est pas la langue maternelle, Reuters automatise la traduction de ses articles dans un certain nombre d'autres langues. Étant donné que la traduction automatique peut générer des erreurs ou ne pas inclure le contexte nécessaire, Reuters ne garantit pas l'exactitude du texte traduit automatiquement, mais fournit ces traductions uniquement pour la commodité de ses lecteurs. Reuters décline toute responsabilité en cas de dommages ou de pertes de quelque nature que ce soit causés par l'utilisation de la fonction de traduction entièrement automatisée.)
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