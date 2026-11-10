Aucun résultat pour cette recherche.
A lire aussi
-
La secrétaire générale de la CFDT Marylise Léon a nié mardi toute "division" du front syndical dans la mobilisation contre la vie chère, face aux appels en ordre dispersé à une nouvelle journée de grève le 17 novembre. "Ce n'est pas une division du front syndical. ... Lire la suite
-
SYNTHESE Le MACD est positif et supérieur à sa ligne de signal. Cette configuration confirme la bonne orientation du titre. Néanmoins, le RSI se trouve dans la zone de surachat, on peut s'attendre à une correction technique à court terme. De plus, les stochastiques ... Lire la suite
-
Bangladesh : l'ex-Premier ministre Hasina ne pourra éviter la peine de mort si elle rentre, selon un procureur
L'exécution et rien d'autre : le procureur du tribunal qui a condamné à mort l'ex-Première ministre du Bangladesh en exil Sheikh Hasina pour crimes contre l'humanité a estimé mardi qu'elle ne pourrait échapper à la sentence si elle décidait de rentrer dans son ... Lire la suite
-
Depuis près de dix ans, Nejla Isik, 48 ans, et sa fille Esra, 26 ans, se mobilisent contre les projets miniers qui dévastent un par un la province de Mugla, en Turquie. Maire d'Ikizkoy, village aux 70 foyers, Nejla mène une lutte ouverte contre la compagnie YK ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
|
valeur
|
dernier
|
var.
|89,8
|-2,60%
|8 319,82
|+1,05%
|16,57
|-3,61%
|0,0426
|-5,12%
|105,95
|+6,08%
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer