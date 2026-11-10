SoftBank enregistre une perte trimestrielle de 7 milliards de dollars en raison des difficultés rencontrées par ses centres de données aux États-Unis et de ses coûts de financement

SoftBank Group 9984.T , le géant japonais de l’investissement qui mise gros sur l’IA, a annoncé mardi avoir enregistré une perte nette de 7 milliards de dollars au deuxième trimestre, durement touché par les coûts élevés de construction de centres de données aux États-Unis et par la hausse des charges financières.

Le préjudice subi ce trimestre en raison des acomptes versés par une filiale pour des équipements de production d’électricité pourrait toutefois être compensé par des remises sur de futurs achats. L’endettement de SoftBank pourrait s’avérer plus préoccupant, les coûts de financement ayant plus que doublé entre juillet et septembre.

Le groupe a levé 56,5 milliards de dollars au cours de cette période — son total trimestriel le plus élevé jamais enregistré —, alors que son fondateur, Masayoshi Son, poursuit sa politique d’investissement agressive dans l’intelligence artificielle. Ces dépenses ont porté sur les centres de données, la robotique ainsi que sur l’acquisition, pour 64,6 milliards de dollars, d’une participation de 13 % dans OpenAI, l’éditeur de ChatGPT.

SoftBank a indiqué avoir enregistré une perte de 3,7 milliards de dollars due à des acomptes versés pour des équipements destinés à des projets de centres de données aux États-Unis — notamment un projet de grande envergure dans le comté de Pike, dans l’Ohio — après une modification des plans, mais a ajouté qu’elle aurait droit à des remises pouvant atteindre 2,1 milliards de dollars sur de futurs achats.

La concurrence intense pour s'assurer l'approvisionnement en énergie et en équipements de production d'électricité destinés aux centres de données a conduit à des achats avant même que les spécifications à long terme ne soient finalisées, a expliqué le directeur financier Yoshimitsu Goto lors d'une conférence de presse à Tokyo.

Ces achats n’ont pas pu être remboursés en cas d’annulation et ont également entraîné des frais, a ajouté Kazuko Kimiwada, directrice comptable.

"Il arrive souvent qu’il faille changer de stratégie par rapport à ce qui semblait encore envisageable il y a un an ou deux", a déclaré M. Goto.

"À l’avenir, alors que nous continuons en quelque sorte à procéder par essais et erreurs, la manière d’évaluer les actifs dont nous n’avons plus besoin pourrait faire l’objet de discussions", a-t-il ajouté.

Les résultats de SoftBank sont volatils et difficiles à prévoir.

La perte nette de 1 100 milliards de yens (7 milliards de dollars) enregistrée au deuxième trimestre a largement dépassé les prévisions des analystes et contraste avec le bénéfice de 2 500 milliards de yens réalisé à la même période l’année précédente, lorsque la société avait enregistré un énorme gain d’investissement grâce à la hausse de la valeur de sa participation dans OpenAI.

REVERS DU SECTEUR DE L'IA

Ce résultat risque d’intensifier les interrogations quant à la capacité de SoftBank à surmonter les revers qui secouent actuellement le secteur de l’IA.

Le succès retentissant du Parti démocrate lors des élections de mi-mandat américaines la semaine dernière a renforcé les anticipations d’un renforcement de la surveillance réglementaire, amplifiant ainsi les inquiétudes croissantes des investisseurs quant aux rendements du secteur de l’IA.

Bien que l’action SoftBank ait bondi de 14 % mardi avant la publication des résultats, elle a, à l’instar d’autres titres du secteur de l’IA, été malmenée par le refroidissement du sentiment des investisseurs, sa valeur ayant presque diminué de moitié depuis début juin.

Le secteur a été encore secoué cette semaine par l’annonce selon laquelle le FBI enquête sur Jensen Huang, directeur général de Nvidia NVDA.O et figure de proue du boom de l’IA, à la suite de sa liaison avec une femme d’affaires chinoise soupçonnée d’être une espionne au service de Pékin. SoftBank était autrefois un investisseur majeur dans ce fabricant de puces d’IA, mais ne détient plus aucune participation dans l’entreprise.

Nvidia s’est engagé à investir 3 milliards de dollars dans SB Energy, la filiale de SoftBank spécialisée dans le développement de centres de données, qui envisage d’entrer en bourse.

Le recours massif de SoftBank à l’emprunt, à des taux parfois vertigineux, inquiète certains investisseurs, et ses coûts de financement ont bondi à 462 milliards de yens au cours du trimestre.

Le groupe mise sur la hausse de la valeur de ses participations pour compenser les paiements d’intérêts liés à sa dette.

Le directeur financier, M. Goto, a refusé de donner des détails sur la dernière levée de fonds d’OpenAI — dont la valeur de l’entreprise serait, selon des sources proches du dossier, estimée à 1 250 milliards de dollars —, mais a indiqué qu’une annonce était très probable au troisième trimestre.

Les emprunts contractés au cours de la période comprenaient un prêt à terme de 11,87 milliards de dollars, une obligation d’entreprise libellée en dollars d’un montant de 10 milliards de dollars et une obligation d’entreprise libellée en yens d’un montant de 1 000 milliards de yens.

SoftBank a également augmenté de 5 milliards de dollars le prêt sur marge lié à sa participation dans le fabricant de puces Arm O9Ty.F , le portant à environ 25 milliards de dollars.

Alors que la participation de SoftBank dans ByteDance, propriétaire de TikTok, a généré une plus-value de 1,3 milliard de dollars au cours du trimestre, les cours des actions des principales sociétés cotées en bourse de son portefeuille, telles que Coupang CPNG.N et Grab GRAB.O , ont baissé.

(1 dollar = 157,9700 yens)