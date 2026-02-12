Aucun résultat pour cette recherche.
A lire aussi
-
Carrefour CARR.PA a annoncé jeudi la cession de l'intégralité de ses activités en Roumanie à Paval Holding sur la base d’une valeur d’entreprise de 823 millions d’euros. Carrefour Roumanie opère un réseau de 478 magasins et a réalisé un chiffre d'affaires estimé ... Lire la suite
-
Les deux principaux prétendants au poste de Premier ministre du Bangladesh ont exhorté leurs partisans à voter en masse aux législatives organisées jeudi pour tourner la page du régime de fer de Sheikh Hasina, emportée en 2024 par une insurrection des jeunes de ... Lire la suite
-
Argentine: la dérégulation du travail voulue par Milei avance au Parlement, face à la colère sociale
Le président argentin Javier Milei a avancé mercredi dans son projet-clé de dérégulation du travail avec l'adoption de sa réforme au Sénat, au terme d'une journée marquée par de violents heurts entre manifestants et police. Le projet de loi dit de "modernisation ... Lire la suite
-
SYNTHESE Le MACD est positif et supérieur à sa ligne de signal. Cette configuration confirme la bonne orientation du titre. Néanmoins, le RSI se trouve dans la zone de surachat, on peut s'attendre à une correction technique à court terme. De plus, les stochastiques ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer