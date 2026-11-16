Sofinnova clôture un fonds de 725 millions d'euros destiné à soutenir l'expansion du secteur européen des biotechnologies

La société d'investissement spécialisée dans les sciences de la vie Sofinnova Partners a annoncé lundi avoir clôturé un deuxième fonds “crossover” à hauteur de 725 millions d'euros (799 millions de dollars), dépassant ainsi son objectif initial, afin de soutenir les entreprises européennes de biotechnologie qui cherchent à se positionner sur le marché mondial.

Un fonds “crossover” investit généralement dans des entreprises privées en phase de commercialisation ou d’introduction en bourse, faisant ainsi le pont entre le capital-risque et l’investissement sur les marchés publics.

Cette levée de fonds intervient à un moment où les laboratoires pharmaceutiques font pression sur les gouvernements européens pour qu’ils augmentent les dépenses consacrées aux médicaments, accélèrent les essais cliniques et mettent en place d’autres mesures visant à empêcher la région de perdre du terrain face aux États-Unis et à la Chine.

Dans le même temps, les gouvernements européens, à court de liquidités, sont sous pression pour repenser la manière dont ils financent les médicaments innovants.

“L’Europe dispose d’une science et d’entreprises exceptionnelles”, a déclaré Kinam Hong, associé chez Sofinnova, lors d’un entretien accordé à Reuters.

“ Elle ne souffre pas d’un déficit d’innovation, mais d’un véritable problème de financement et de capital de croissance ”, a-t-il ajouté.

Hong a précisé que ce fonds, baptisé “Crossover II”, est le plus important jamais levé par la société et qu’il se concentrera sur les entreprises européennes de biotechnologie et de technologies médicales cherchant à commercialiser leurs médicaments ou leurs dispositifs, avec quelques investissements sélectifs aux États-Unis et ailleurs.

Grâce à ce fonds, Sofinnova prévoit de soutenir environ 15 entreprises et a déjà investi dans Hemab Therapeutics, une société de biotechnologie spécialisée dans les maladies rares, CellCentric, développeur de médicaments contre le myélome multiple, et Neurent Medical, fabricant de dispositifs médicaux destinés au traitement de la rhinite chronique.

Hong a déclaré que la société comptait se positionner comme un investisseur actif, en aidant les entreprises dans les domaines du leadership, des essais cliniques et des introductions en bourse. Il a ajouté que l’objectif était de développer des entreprises destinées à une “longévité couronnée de succès”, même en l’absence de fusions et d’acquisitions.

Le premier fonds “Crossover” de la société avait soutenu Amolyt Pharma, un développeur de traitements contre les troubles hormonaux rares qui a été racheté par AstraZeneca AZN.L , ainsi que la société française de biotechnologie Abivax ABVX.PA , qui développe un médicament contre la colite ulcéreuse.

Sofinnova gère plus de 4 milliards d’euros (4,4 milliards de dollars) d’actifs dans les secteurs de la santé et du développement durable.

(1 dollar = 0,9073 euro)