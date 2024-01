Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Sofidy : vers l'acquisition du centre O'Parinor avec Klépierre information fournie par Cercle Finance • 09/01/2024 à 18:32









(CercleFinance.com) - Sofidy annonce ce soir la signature d'un accord pour l'acquisition, avec Klépierre,du centre commercialO'Parinor, l'un des plus importants centres commerciaux du Nord-Est de Paris.



Sofidy etKlépierrese sont entendus sur un partenariat capitalistique (respectivement 75% et 25% du capital) et opérationnel afin de reprendre l'actif auprès d'Hammersonet du fonds coréen National Pension Service ofKorea(NPS).



Klépierrese voyant confier le contrat de gestion locative et immobilière du centre commercial, et Sofidy la gestion des sociétés impliquées.



La clôture de la transaction est envisagée début 2024, sous réserve des conditions suspensives usuelles.

