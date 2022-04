Sofidy : Sofidy Sélection 1 obtient le label ISR

(AOF) - Sofidy poursuit sa démarche de labellisation de sa gamme de solutions d'épargne dans le cadre de sa stratégie ESG et annonce l'obtention du label d'État ISR (Investissement Socialement Responsable) pour son FCP de foncières cotées Sofidy Sélection 1. "L'obtention de ce label ISR témoigne de l'engagement continu de Sofidy à construire des solutions d'investissement et d'épargne responsables qui combinent performances financières et extra financières", souligne la société de gestion.