Sofidy renforce son expertise gestion Actions avec la nomination de Serge Demirdjian

(AOF) - Sofidy, premier gestionnaire indépendant sur le marché de l’épargne immobilière et filiale de Tikehau Capital, renforce son département gestion Actions avec la nomination de Serge Demirdjian en qualité de co-gérant des FCP de droits français Sofidy Sélection 1 et S.ytic. Cette nomination vise à poursuivre un développement ambitieux de la gamme de fonds Actions & valeurs mobilières : Sofidy Sélection 1, S.ytic, le FIC luxembourgeois Actifs Immobiliers alternatifs et la poche de titres de l'OPCI Grand Public Sofidy Pierre Europe, soit un montant cumulé de 190 millions d'euros.

Serge Demirdjian sera rattaché directement à Laurent Saint Aubin, directeur de la gestion Actions et contribuera, fort de ses expériences en tant qu'analyste financier sur le secteur des foncières cotées et banquier d'affaires sur ce même secteur, à renforcer l'expertise existante.

Serge Demirdjian, 43 ans, titulaire d'un DESS - Gestion financière (Université Paris X), a commencé sa carrière en 2002 chez ING Financial Market en tant qu'analyste financier Small & Mid Caps, puis il intègre en 2005 Aurel BGC comme analyste financier immobilier.

Fin 2010, il rejoint Natixis comme analyste financier en charge du suivi des foncières en Europe avant d'être nommé successivement Director Real Estate Finance au sein de l'équipe des financements immobilier (2014-2018) puis Executive Director de l'Industry group Real Estate & Hospitality au sein de la banque d'affaires poste qu'il occupait avant son arrivée chez Sofidy.