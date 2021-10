Sofidy : première acquisition en Irlande

(AOF) - La société de gestion Sofidy a annoncé l’acquisition d’un actif immobilier de bureaux à Dublin situé au 76-78 Harcourt Street. Cette opération a été réalisée pour le compte des épargnants des SCPI Sofidy Europe Invest, Immorente, Efimmo 1 et de l’OPCI Sofidy Pierre Europe qui a également participé à l’acquisition.

Restructuré en 1982, l'actif immobilier de style géorgien s'étend sur une surface de 317 mètres carrés, à usage de bureaux, répartie entre un rez-de-chaussée et cinq étages supérieurs. " L'arrière de l'immeuble profite d'une vue exceptionnelle sur Iveagh Gardens ", souligne Sofidy.

Proche du Parc St Stephen Green et de Grafton Street, l'une des plus importantes rues commerçantes de Dublin, l'immeuble bénéficie d'un emplacement de premier plan dans un quartier très prisé des ambassades et d'entreprises emblématiques comme KMPG, Mazars, Dropbox, Ernst & Young, Deloitte etc.

" Cette nouvelle acquisition est la première à Dublin pour Sofidy qui continuera à concentrer sa stratégie sur l'immobilier européen d'entreprise au sens large dans les secteurs les plus porteurs (bureaux, murs de commerces, hôtellerie et loisirs, logistique et entrepôts d'activité…) tout en respectant l'approche de diversification prudente et sélective que nous appliquons depuis maintenant plus de trente ans sur l'ensemble de nos fonds immobiliers ", a déclaré Jean-Marc Peter, Directeur Général de Sofidy.