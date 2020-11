Sofidy Pierre Europe a acquis les murs de l'immeuble Triptyk à Lyon pour 8,9 millions d'euros

(AOF) - Sofidy a annoncé une acquisition d'envergure réalisée au cœur de Lyon, pour le compte des épargnants de l'OPCI Grand Public Sofidy Pierre Europe, auprès de l'opérateur Adamia. Le prix, qui s'élève à 8,9 millions d'euros acte en main, permet de servir un rendement net de 5,70%. L'immeuble de bureaux est occupé par deux locataires (Merck et Burgundi School of Business) au moyen de baux sécurisés de 6 et 9 ans. L'immeuble de bureaux fait partie d'un ensemble de 2 bâtiments mitoyens. Les lots de copropriété, objets de la vente, totalisent 3 830 mètres carrés.